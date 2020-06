[Gerucht] Apex Legends komt misschien naar de Switch

Het gerucht gaat dat het tijdens EA Play wordt aangekondigd.

Begin vorige maand deelde EA enkele plannen voor de toekomst, waaronder het feit dat ze meer games naar de Switch wilden brengen. Ze gaven toentertijd geen specificaties over welke games dit zouden zijn, maar het gerucht gaat dat Free-to-play Battle Royale Shooter Apex Legends hier tussen zit.

Dit gerucht komt dankzij een nieuw artikel van VentureBeat. Editor Heff Grub heeft eerder Nintendo geruchten genoemd die later waar bleken te zijn, en hij heeft nu gesuggereerd dat Apex Legends aangekondigd zou kunnen worden tijdens het EA Play vannacht. Hij heeft verder genoemd dat deze suggestie niet uit het niets komt, maar het resultaat is van “informed speculation.”

Dat niet alleen, ook het officiële twitter account van Apex Legends heeft bevestigd dat er een update komt tijdens het Play event. Waar dit over gaat is alleen niet bekend, dit zou ook een simpele content update kunnen zijn. Wel is het zo dat ontwikkelaar Respawn Entertainment eerder al interesse toonde in een mogelijke Switch versie van Apex Legends. Niets is momenteel echter nog officieel, dus we houden jullie op de hoogte!