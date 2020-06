Five Nights at Freddy’s: Sister Location is nu beschikbaar voor Switch

Five Nights at Freddy's: Sister Location is vanaf vandaag te downloaden in de Nintendo eShop!

Origineel kwam Five Nights at Freddies: Sister Location in 2016 uit voor de PC, maar nu is het ook te downloaden in de Nintendo eShop! Nintendo heeft al eerder een paar Five Nights at Freddy’s spellen beschikbaar gemaakt om te downloaden, maar Sister Location stond nog niet op dat lijstje. Vanaf nu kan je dus ook de Sister Location van deze huiveringwekkende serie ontdekken!

Het spel speelt zich af op een zusterlocatie van de originele Freddy’s restaurants. Er zijn nieuwe animatronics zoals Funtime Freddy, Funtime Foxy, Ballora en Circus Baby. In de eerste paar spellen kon je de ruimte waar je je bevond niet uit, en moest je alles in de gaten houden via beveiligingscamera’s. Nu kun je helemaal vrij rondlopen om je werk te doen als reparatieman. Durf jij het aan om Circus Baby en de rest te ontmoeten?

Nog niet bekend met het spel? Bekijk hieronder de releasetrailer voor de Switch!