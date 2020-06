Nog een Pokémon Presents aangekondigd

Direct aan het einde van de vorige Pokémon Presents werd een volgende aangekondigd. En hij is eerder dan je zou denken.

Vandaag bracht The Pokémon Company een Pokémon Presents presentatie uit. Tijdens deze presentatie werden verschillende nieuwe games aangekondigd. Onder andere New Pokémon Snap zat hier tussen.

In de laatste halve minuut werd er echter verteld dat er nog een groot project is waar ze aan werken. Hier zal meer over onthuld worden tijdens de volgende Pokémon Presents. Deze is al over een week op 24 juni. Hoelaat deze presentatie is, is niet bekend en hoelang die duurt ook nog niet.

De presentatie van vandaag kun je hieronder nog een keer zien.