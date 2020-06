Mega Evolution komt naar Pokémon Go

De Pokémon van de zesde generatie zijn nog nergens te bekennen, maar Mega Evolution komt naar de populaire Pokémon Go.

Tijdens de Pokémon Presents stream werden niet alleen nieuwe spellen onthuld, maar ook updates voor al uitgekomen spellen werden uit de doeken gedaan. Eén van die spellen is Pokémon Go. Zo is onder andere aangekondigd dat Mega Evolution op het punt staat om naar het spel te komen.

Het is nog onbekend hoe dit exact in het spel zal komen. The Pokémon Company heeft echter wel gezegd dat het gebruik gaat maken van de unieke Pokémon Go functies.

Tevens is Galarian Farfetch’d vanaf nu vangbaar in het spel en kun je nieuwe kleding kopen. De kleding is gebasseerd op de outfit die de trainer in de dojo van de Isle of Armor draagt.