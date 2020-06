Maak prachtige foto’s met New Pokémon Snap

We maken een sprong naar meer dan 20 jaar geleden. Er komt namelijk een vervolg op Pokémon Snap!

Voor de Nintendo 64 bracht The Pokémon Company een heel bijzonder project uit, dit was Pokémon Snap. In dit spel moest je geen Pokémon vangen met Poké Balls, maar met de camera. Je moest de mooiste plaatjes schieten om zo verschillende uitdagingen te voltooien.

Nu na vele jaren en veel vraag is New Pokémon Snap aangekondigd. Trainers gaan ook in dit spel met de camera op pad om Pokémon te fotograferen. Dit doe je om de Photodex te vullen, terwijl je tot nu toe onbekend gedrag registreert.

Een releasedatum is nog niet bekend, wel is bekend gemaakt dat dit spel door Bandai Namco wordt ontwikkeld.