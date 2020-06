Kijk je mee? Pokémon Presents om 15:00

Het is bijna zover. De Pokémon Presents stream gaat over iets meer dan een uur van start.

Geen Pokémon Direct, maar een Pokémon Presents. Hoewel het een andere naam heeft kunnen we wat nieuwtjes verwachten over de Pokémon-franchise. Wat precies is nog niet bekend, maar in elk geval wat over de Sword & Shield Expansion Pass. Daarnaast is onthuld dat de presentatie ongeveer elf minuten van onze tijd in beslag zal nemen.