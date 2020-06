Bevecht Zeraora in Pokémon Sword & Shield

Er is vanaf nu een speciaal evenement in Pokémon Sword & Shield waarbij je Zeraora kunt bevechten. Je maakt ook kans op een shiny exemplaar

The Isle of Armor is eindelijk uit voor spelers van Pokémon Sword & Shield en om dat te vieren is er een evenement. Tijdens dit evenement kunnen spelers een speciale Max Raid Battle beginnen met Zeraora. Om dit te kunnen doen zul je echter eerst het laatste Wild Area-nieuws moeten ontvangen in het spel.

Wanneer één miljoen spelers over de hele wereld in de periode van 17 tot en met 28 juni een gevecht winnen zal er een Shiny Zeraora vrijgegeven worden. Om deze te ontvangen zul je een Pokémon moeten uitwisselen tussen Pokémon Home en Sword/Shield. Wanneer je dit doet zul je toegang krijgen tot een Shiny Zeraora in de Pokémon Home app op je smartphone. Vervolgens is deze Pokémon over te zetten naar je Switch.