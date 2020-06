Volledige LEGO Super Mario productassortiment onthuld

De complete set zal bestaan uit 16 verschillende sets!

Eerder dit jaar werd officieel dat Nintendo een samenwerking is aangegaan met The LEGO Group om unieke LEGO Super Mario-sets uit te bregnen. Ondertussen weten we al dat er een startset en twee uitbreidingen komen en dat deze vanaf augustus verkrijgbaar zullen zijn. Ook weten we al dat er verschillende outfits voor LEGO Mario verkrijgbaar zullen zijn. Vandaag hebben The LEGO Group en Nintendo het volledige productassortiment onthuld.

Allereerst heb je de LEGO Super Mario Avonturen met Mario startset. Dit is het basispakket en bevat het interactieve LEGO Mario figuur. Dit figuur verzamelt alle munten in de zelf gecreëerde Mario-levels. Ook bevat deze set nog 7 actiestenen en natuurlijk bouwstenen om levels te maken. De ogen, mond en buik van het LEGO Mario Figuur zullen reageren op deze actiestenen, maar ook op bewegingen en kleur. De startset krijg een prijs van €59,99.

Daarnaast zijn er in mei al vier verschillende power-uppakketten aangekondigd. Elk power-uppakket bestaat uit een andere outfit, die elk zijn eigen functie heeft. Meer informatie over deze outfits en hun functies kun je in dit artikel lezen. Deze power-uppakketten krijgen een prijs van €9,99 per stuk.

Ook zijn er 10 verschillende uitbreidingen beschikbaar zijn voor de startset. Met deze uitbreidingsets kun je alleen of tegen vrienden spelen. Met de bekendmaking van LEGO Super Mario, werden de uitbreidingen Piranha Plantpowerslide en Eindbaasgevecht op Bowsers kasteel al bekend gemaakt. Vandaag kunnen we de uitbreidingen de Bewaakte vesting, Mario’s huis & Yoshi, Toads schattenjacht, Desert Pokey, Whomps

lavafort, Boomer Bill-spervuur, de van van Thwomp en King Boo en de spooktuin ook aan het lijstje toevoegen. Met deze uitbreidingsets kun je verschillende dingen doen. Zo kun je de Toad zijn verborgen schatten zoeken of Bowser verslaan in zijn kasteel. De prijzen van de uitbreidsets variëren van €19,99 voor de goedkoopste sets tot €99,99 voor de duurste set.

Als laatste zijn de LEGO Super Mario Personagepakketten aangekondigd. Dit zijn verrassingszakjes, je weet dus van te voren niet wat erin zit. Je hebt kans op 10 verschillende personages: Paragoomba, Fuzzy, Spiny, Buzzy Beetle, Bullet Bill, Bob-omb, Eep Cheep, Blooper, Urchin en Peepa. Elk personagepakket bevat naast een personage ook een actiesteen zodat Mario op deze vijanden kan reageren. De personagepakketten zullen €3,99 gaan kosten.

Naast de LEGO-sets is de gratis LEGO Super Mario-app aangekondigd. Deze app houdt bijvoorbeeld de scores bij, zodat je tijdens het spelen continu jouw score kunt verbeteren. Daarnaast bevat de app zoom- en draaifuncties waardoor je ook in 3D kunt zien hoe je de sets in elkaar moet zetten. Mocht je de sets toch willen veranderen, kun je de app ook raadplegen om andere creatieve manieren te zien hoe je een bepaalde set kunt bouwen.