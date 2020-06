Nintendo brengt Jump Rope Challenge uit

Blijf fit door touwtje te springen!

Iedereen herkent het wel; op dit moment moet je zoveel mogelijk vanuit huis werken en de sportscholen zijn gesloten. Verschillende ontwikkelaars bij Nintendo merken dit ook en hebben hier iets op verzonnen. Een klein groepje ontwikkelaars heeft vanuit huis namelijk het spel Jump Rope Challenge gemaakt, zodat je toch fit kunt blijven terwijl je thuis bent!

In deze nieuwe game word je dagelijks uitgedaagd om 100 keer te gaan touwtjespringen. Dit doe je door in elke hand een Joy-Con vast te pakken en op deze manier dezelfde bewegingen maken als dat je met een echt springtouw doet. Mocht je niet echt kunnen springen, kun je altijd nog door je knieën gaan of alleen je armen draaien. Daarnaast kun je ook nog met zijn tweeën springen door elk één Joy-Con vast te houden. Op deze manier is de totale score de scores van jullie beiden opgeteld.

Jump Rope Challenge is vanaf vandaag gratis te downloaden in de eShop, of via deze link in je internetbrowser. Je kunt het spel tot eind september downloaden, daarna zal het weer verdwijnen.