Kingdom Hearts Melody of Memory aangekondigd

Later dit jaar verschijnt de Kingdom Hearts serie op de Switch. Alleen niet als een gebruikelijke game.

In de data van de nieuwste mobiele Kingdom Hearts game werd vorige week een logo van een toen nog onbekende Kingdom Hearts-titel gevonden. Kingdom Hearts: Melody of Memory was nog niet eerder ergens opgedoken en al snel gingen er geruchten over een ritmische game. Nu blijken deze geruchten te kloppen want, Square Enix heeft zojuist Melody of Memory aangekondigd.

Het spel zal 140 nummers bevatten waaronder nummers van Disney en verschijnt voor alle huidige generatie consoles. Zodra er meer informatie verschijnt zullen we dat natuurlijk delen.