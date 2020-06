Winnaar Little Inferno

We hebben een winnaar getrokken voor het fysieke exemplaar van Little Inferno. Kijk snel of je gewonnen hebt.

In samenwerking met onze vrienden van Super Rare Games mochten wij een exemplaar van Little Inferno weggeven. Little Inferno is een schattige game waar het hoofddoel is om dingen in brand te steken. Maak geweldige combo's en los hierdoor puzzels op om zo het spel uit te spelen. Om kans te maken moest je antwoord geven op de volgende vraag: "Wat zou jij graag in brand willen steken" Namens heel Daily Nintendo feliciteren wij de winnaar @justb met de prijs! We vragen je om jouw adresgegevens naar info@dailynintendo.nl te sturen en wensen je alvast veel plezier met het spel! Niet gewonnen? We hebben regelmatig prijsvragen dus wie weet win jij de volgende keer wel. Wil je toch heel graag het spel, dan is deze nog verkrijgbaar bij Super Rare Games.