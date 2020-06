Nieuwe informatie over Pokémon uitbreiding Isle of Armor

Verschillende grote outlets hebben al even met Isle of Armor kunnen spelen en daarom is er weer een lading nieuwe informatie.

IGN is één van de outlets die al kort toegang heeft ontvangen tot de Isle of Armor en heeft een uitgebreid artikel de DLC online gezet. Hier vind je een kort overzicht met de hoofdpunten.

Op het Isle of Armor is alles open wereld, zo kun je overal de camera besturen en is het in feite een grotere Wild Area. Niet alleen is het gebied groter, maar ook zijn er meer verschillende soorten gebieden. Zo zijn er stranden, grotten, moerassen en woestijnen. Tevens zijn er meer objecten in de wereld geplaatst waardoor het wat gevulder lijkt. Pokémon die je tegenkomt zullen ook meer interactie hebben met de omgeving waardoor er meer levendigheid komt in de wereld.

Het bijzondere aan de Isle of Armor is dat de levels van de Pokémon die je er vindt erg gelijk zijn aan jouw Pokémon. Je kunt namelijk al vanaf het bereiken van de Wild Area naar de Isle of Armor vertrekken. Zo zorgt The Pokémon Company ervoor dat hoe ver je ook bent in het spel je niet bang hoeft te zijn voor veel te sterke of zwakke Pokémon.

Daarnaast hadden ze nog een stuk van de verhaallijn kunnen spelen, maar dat laat ik jullie liever zelf ontdekken. Mocht je het wel echt willen weten klik dan op ‘bron’ om naar het artikel van IGN te gaan.

