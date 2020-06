Details Pokémon Go Fest 2020 bekend

Dit kun je van Pokémon Go Fest 2020 verwachten!

Elk jaar vind het Pokémon Go Fest plaats; een groot evenement speciaal voor Pokémon Go. Spelers van over de hele wereld komen bij elkaar om met zijn allen Pokémons te vangen. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk door het coronavirus, maar natuurlijk gaat het wel digitaal door!

Vanaf vandaag kun je een ticket kopen voor het digitale evenement. Dit ticket kost €16,99 en geeft jou toegang tot beide dagen van het Pokémon Go Fest 2020. Dit evenement zal namelijk op 25 en 26 juli plaatsvinden van 10 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds. Het programma voor beide dagen is als volgt.

Op zaterdag, 25 juli, kun je allereerst een Special Research doen, die je alleen op deze dag kunt krijgen. Daarnaast zullen er de hele dag door vijf thema’s zijn die elkaar afwisselen. Elk thema duurt één uur, waardoor elk thema dus twee keer aan de beurt komt. De thema’s voor de eerste dag zijn: fire, water, grass, battle en friendship. Verder zullen er elk uur nog speciale Global Challenges zijn voor ticket-houders, waarmee je leuke extra’s kunt krijgen als deze uitdagingen binnen het uur worden afgerond. Ook kun je de hele dag door 75 verschillende Pokémon vangen in het wild, of via raids en Special Researches.

De planning voor zondag, 26 juli, is helaas nog niet bekend. Ze willen dat deze dag een verrassing blijft, dus ticket-houders zullen pas op de dag zelf te weten komen wat ze deze dag kunnen doen. Verder is de ticket vanaf vandaag verkrijgbaar voor €16,99 in de shop in Pokémon Go.