Story of Seasons: Friends of Mineral town brengt nieuwe trailer uit

Een nieuwe Story of seasons komt eraan!

Story of Seasons: Friends of Mineral town is het nieuwste deel in de Story of Seasons (oftewel originele Harvest Moon) reeks. Hierin speel je als een jongen of meisje die een boerderij krijgt aangeboden in een nogal vreemd stadje: Mineral town. Hierin vindt je dwergen in allerlei kleuren, bijzondere dieren om te zorgen en zelfs een godin! Naast deze entiteiten wonen er nog genoeg andere bijzondere dorpsbewoners die staan te trappellen om je te ontmoeten.

Bekijk de trailer van Story of Seasons: Friends of Mineral town hieronder.