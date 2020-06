Nieuwe trailer The Last Campfire

Ga op zoek naar het laatste kampvuur.

Hello Games heeft een nieuwe trailer online gezet The Last Campfire, een puzzel adventure game die later dit jaar op de Switch zal verschijnen. De trailer kun je hieronder bekijken.

Dit avontuur gaat over een mannetje die verloren lijkt te zijn in de wereld, hij is op zoek naar de zin van het leven terwijl hij allerlei puzzels moet oplossen. Terwijl je dwaalt door de wereld ontdek je nieuwe geheimen en ontmoet je verschillende personages in het spel. Jouw einddoel is om The Last Campfire aan te steken.