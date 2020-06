Deze voorwerpen worden het meest online geruild in Animal Crossing: New Horizons

Nookazon en Nook.Market delen de meest gezochte voorwerpen.

Animal Crossing: New Horizons is wereldwijd een enorme hit. Dat is in online ook te zien, want er bestaan inmiddels verschillende websites die gewijd zijn aan het vergemakkelijken van het ruilen, kopen en verkopen van voorwerpen in de game. De twee grootste sites zijn Nookazon en Nook.Market. Polygon heeft recent onderzoek gedaan naar welke voorwerpen het meest verkocht worden op deze online platforms.

Op Nookazon is het meest verkochte voorwerp de Nook Miles Ticket. De rest van de top vijf wordt ingevuld door de Cutting Board, Ironwood dresser, Crescent-moon chair en, last but not least, vissenvoer. Volgens de site zijn de Cutting Board en Ironwood dresser zo populair omdat ze beiden nodig zijn om de Ironwood kitchenette te maken; ook een van de populairste items in de game.

Op de online marktplaats Nook.Market neemt een andere selectie aan voorwerpen de leiding. De top vijf van meest gekochte items op deze koop-, handels- en verkoopsite waren de Cute Bed, Soft-serve Lamp, Pinball Machine, Floor Light, en de Cute DIY Table.

