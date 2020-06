Ubisoft’s Gods & Monsters is flink veranderd

Gods & Monsters werd vorig jaar tijdens de E3 presentatie onthuld. Het spel met flinke invloeden van de Griekse mythologie zou oorspronkelijk afgelopen februari verschijnen, maar was uitgesteld voor onbepaalde tijd. Waarna er ook radiostilte was ontstaan rondom het spel, tot een paar dagen geleden.

Google Stadia gebruikers konden opeens Orpheus downloaden in de Stadia store en het spelen. Het bleek vervolgens dat dit de E3 demo van vorig jaar was en niet een nieuw versie. Aangezien Orpheus maar tijdelijk online stond zonder context gaf dit de nodige verwarring. Ubisoft heeft nu naar Kotaku gereageerd over deze leak en de reactie gaf wat verrassende informatie.

Our vision for the game formerly known as Gods & Monsters has evolved in surprising ways, which is common when developing exciting new worlds. This footage is from our E3 2019 demo, which was shown to select press last June and is now over one year old. Much has changed since then in terms of features, tone, art and character design, and even the name of the game. We are hard at work and very excited to finally show players what we have created at the end of summer.

Ubisoft Quebec executive producer Marc-Alexis Cote