[Release Radar] Uitgelichte releases week 25

De uitgelichte releases van 15 tot en met 21 juni staan voor je klaar.

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Summer in Mara

Verschijnt op: 16 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €21,99

Zorg voor je eiland, verbouw je eigen groenten, maak zelf spullen en ontdek alles wat Mara jou te bieden heeft. Summer in Mara is een spel die je speelt om even tot rust te komen, speel als Koa, een klein meisje dat graag op onderzoek uit gaat en benieuwd is naar wat de oceaan haar te bieden heeft. Er zijn heel veel opdrachten om Mara een nog leukere plek te maken, 20 eilanden om te bezoeken en meer dan 25 personages om te ontmoeten en vrienden mee te worden.

Burnout Paradise Remastered

Verschijnt op: 19 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Burnout is voor de gamer die van racen houdt een icoon: een spel waarvan al miljoenen exemplaren over de toonbank zijn gegaan. Voor het eerst komt Burnout naar de Nintendo Switch. Begeef je op de racebaan en verken de straten tot bergwegen terwijl je op zoek gaat naar sluipwegen en je tegenstanders een kop kleiner maakt. Burnout Paradise Remastered is het originele spel inclusief 8 DLC-hoofdpakketten, waardoor je een grote hoeveelheid aan omgevingen en voertuigen tot je beschikking hebt.

Ruiner

Verschijnt op: 18 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Ruiner is een Cyberpunk actie schietspel van Devolver Digital. Een grimmige onderwereld in het jaar 2091 is waar het spel zich afspeelt. Een psychopaat die boos is vecht tegen het corrupte systeem die ervoor heeft gezorgd dat zijn broer is ontvoerd. Ga het gevecht aan met een behulpzame geheimzinnige hacker. Heerlijke actie, gave vuurwapens en een variatie aan tegenstanders: wat wil je nog meer?