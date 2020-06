Gameplay video Unto the End

Probeer terug te keren naar je familie in deze cinematische 2D platformer.

Een nieuwe gameplay video is online verschenen voor Unto the End, een cinematische platformer uitgebracht door Big Sugar en 2 Ton Studios. De video kun je hieronder bekijken. Een release datum voor de Switch versie is nog niet gegeven.

In unto the End volg je de reis van een vader die probeert terug te keren naar zijn familie. De wildernis die hij probeert te doorkruisen zit echter vol gevaren, en je zult vijanden moeten verslaan aan de hand van een genuanceerd 2D vecht systeem.