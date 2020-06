[Review] The Outer Worlds

Na maanden vertraging is The Outer Worlds eindelijk beschikbaar op de Switch. Hoe houdt deze versie zich staande?

The Outer Worlds werd aangekondigd als de nieuwe Fallout, welke dan ook gemaakt ging worden door de originele bedenkers van de bekende Bethesda-franchise. Het leek echter een lastige klus om te voldoen aan de verwachtingen die geschept werden door deze aankondiging. Toch heeft Obsidian hier boven verwachtingen gepresteerd. De Switch-versie is echter niet zo geweldig.

Welcome to the Halcyon Colony

The Outer Worlds speelt zich af in de Halcyon-Kolonie. Dit zijn verschillende planeten die allemaal onder het bewind van ‘The Board’ bestaan, maar het leven is niet zo mooi als wordt voorgedaan. The Board bestaat uit eigenlijk alleen maar CEO’s van bedrijven en ze bepalen letterlijk alles in het leven van de inwoners. Gehoorzaamheid is de sleutel tot een lang leven hier.

Jouw personage is het hier echter niet mee eens en dus is het tijd om wat herrie te schoppen. Wat jij doet, heeft invloed op de hele kolonie en uiteindelijk bepalen jouw acties wie de macht krijgt.

Dieper dan het lijkt

The Outer Worlds is een actie-RPG waarin je verschillende planeten zult bezoeken om daar The Board te ondermijnen en de rebellie aan te wakkeren. Vanuit een first-person perspectief zul je verschillende missies moeten uitvoeren met, als je het slim aanpakt, minimaal geweld. Je hoeft je in elk geval nooit te vervelen doordat er veel verschillende missies zijn die je met een enorm arsenaal aan wapens aan kunt gaan.

Tijdens je reizen verken je de verschillende planeten en zul je verschillende personen ontmoeten. En terwijl je gewoon op je doel gefocust kunt zijn, kun je ook dieper graven en iedereens verhaal horen.

Ieder personage heeft namelijk eigen beweegredenen en misschien kies je er wel voor om hun kant te kiezen als je meer details hoort. Elke keuze heeft directe invloed op het verhaal. Sommige keuzes kunnen je in een gevecht doen belanden, terwijl andere een hoge spanning laten verdwijnen. Doordat er geen goede en slechte keuzes zijn, maak je je eigen verhaal en geeft playthrough een redelijk unieke ervaring

Gameplay

De gameplay is over het algemeen erg soepel. De besturing heb je snel onder de knie en hoewel de menu’s redelijk diep gaan, zijn ook die snel uit te vogelen. De sfeer van de game draagt daarnaast ook erg bij aan een fijne gameplay-ervaring. Alles in de wereld is enorm goed op elkaar afgesteld en voelt ook echt als één geheel.

Het enige nadeel in de gameplay is dat de game af en toe zakt naar een minimum framerate van 15 frames per seconde. Deze vertragingen zorgen wel voor wat hinder, maar gelukkig heb ik het persoonlijk niet heel vaak gekregen

Wii-tijdperk details

Het grote nadeel aan het brengen van zo’n groot project naar de Switch is toch wel de kracht van het apparaat. Hoewel er enorm veel uit de hybride console gehaald kan worden, bleek dat voor The Outer Worlds niet genoeg.

De technische kant van het spel is namelijk het minste aan het spel. Op zowel de tv als de handheld zie je overduidelijk dat er flinke opofferingen zijn geweest om het spel werkend te krijgen. Zo zijn veel textures uit de game verwijderd waardoor er weinig details te zien zijn.

Conclusie

Qua gameplay en verhaal is The Outer Worlds echt een goede game. Er is genoeg te beleven in de wereld om je bezig te houden. Het is zeker een game die alle lof verdient, maar niet helemaal op de Switch. Hoewel het enorm knap is dat de game naar de Switch is gebracht in een redelijk werkzame staat, zou ik deze versie niet aanraden boven een andere uitgave tenzij je alleen een Switch tot je beschikking hebt.

Cijfer: 6,8