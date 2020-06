Nieuwe trailer en informatie Paper Mario: The Origami King vrijgegeven

Nintendo heeft vandaag uit het niets nieuwe informatie onthuld over de aankomende Paper Mario game.

Zoals eerder bekend gemaakt draait het verhaal om het verslaan van Koning Olly. Koning Olly heeft namelijk het kasteel van Peach verplaatst en omhuld met grote linten. Het is aan Mario om de wereld af te reizen om de uiteindes van de linten te vinden om zo het pad naar het kasteel vrij te maken.

Zo zul je allerlei soorten gebieden tegenkomen zoals een ruïne, een oase of een woeste rivier. Natuurlijk doe je dit niet alleen, maar wordt je ook geholpen door onder andere een Bomb-omb, Toads en Olivia. Hoewel Olivia de zus is van Olly heeft zij niets met zijn plannen en zal er alles aan doen om die te dwarsbomen.

Vandaag is echter meer informatie vrijgekomen ook over hoe de gevechten in het spel gaan werken. Het is nodig om een goede strategie te bedenken voor deze game en snel na te kunnen denken. De gevechten vinden namelijk plaats in een ringvormige arena en door meerdere dezelfde vijanden op een rij te krijgen zul je een voordeel krijgen. De eindbaasgevechten zijn echter wat anders dan de gebruikelijke gevechten. Het Kantooroorlogstuig, denk hierbij aan kleurpotloden, plakband en elastieken, zullen net wat anders werken. Bij deze gevechten zul je een pad moeten maken voor Mario om bij zijn doel te komen om zo schade toe te brengen.

Ook buiten gevechten is er in elk geval genoeg te doen in de papieren wereld. Zo zijn er genoeg verborgen voorwerpen te vinden, kun je scheuren in het landschap repareren met confettie, opgevouwen Toads vinden en genieten van verschillende minigames.

Paper Mario: The Origami King verschijnt 17 juli in de winkels. De game is echter vanaf vandaag al te pre-loaden wanneer die gekocht wordt in de Nintendo eShop .

De nieuwe trailer waarin al het nieuwe te zien is, vind je hieronder.