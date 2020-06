Deliver Us The Moon komt niet meer naar Nintendo Switch

Deliver Us The Moon wordt helaas niet meer uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Deliver Us The Moon zou origineel gepland in augustus uitkomen op verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch. Vandaag is er een bericht van Wired Productions en KeokeN naar buiten gekomen met de mededeling dat het spel helaas niet meer op de Switch komt.

Volgens het geplaatste bericht is deze beslissing genomen door een aantal factoren. Het coronavirus speelde ook een rol, maar was niet de allesbepalende factor voor deze beslissing. Iedereen die Deliver Us The Moon in pre-order heeft staan krijgt als het goed is bericht van hun retailer. Helaas kan het spel niet gespeeld worden op de Nintendo Switch, maar de Xbox One, PC en PlayStation 4 zijn nog steeds van de partij!