[Review] Ancestors Legacy

Hoe pakt deze real-time strategy game voor de Nintendo Switch uit?

Het is inmiddels al zo’n twee jaar terug dat de RTS-game Ancestors Legacy op de PC verscheen. De game werd toen behoorlijk positief ontvangen en vorig jaar liet een PS4-versie zien dat real-time strategy games op de console ook prima kunnen werken. Geldt dit ook voor de Nintendo Switch-versie? Wij hebben de game voor je getest.

Terug naar de Middeleeuwen

Ancestors Legacy is een door de geschiedenis geïnspireerde real-time strategiegame met veel invloeden uit de Middeleeuwen. De game draait, zoals we dat kennen bij dit soort spellen, vooral om resource management en het bouwen van bases en squad-based gevechten. De game kent een enorm rauwe stijl en dus moet je er niet gek van op kijken wanneer de gevechten telkens uitlopen op complete bloedvergieten. In elke missie zul, zoals we dat kennen van vergelijkbare games, een eigen kamp op moeten zetten, grondstoffen moeten vinden om zo je vechters sterker te maken én te onderhouden. Het uiteindelijk doel: het kamp van de vijand vernietigen.

Door dorpjes in de buurt over te nemen, laat je de bewoners voor je werken en daarmee zorg je onder andere voor voldoende eten en materialen. Je eigen kamp heeft echter ook flink wat aandacht nodig. Naast dat je deze moet beschermen, zul je ook de juiste gebouwen moeten plaatsen om onder andere jouw vechters te trainen, te herstellen en te vervangen wanneer ze sneuvelen. Al met al dus een heerlijk uitgebreide RTS-game!

Werkt dit op een console?

Tijdens de verschillende missies bestuur je telkens groepen van rond de 10 eenheden, welke je commando’s kan geven om naar gebieden te gaan, gebouwen te plunderen en vijanden aan te vallen. Voor wie zich afvraagt of die op een console wel goed kan werken, het antwoord daarop is ja! Met slechts een druk op de knop kun je alle troepen selecteren, tussen verschillende groepen switchen en deze commando’s geven. Dit werkt eenvoudig en goed, terwijl ook de minder gebruikte commando’s met combinaties van enkele knoppen prima te doen zijn. De interface zit daarnaast goed in elkaar waardoor het besturen van je troepen over het algemeen een erg fijne ervaring is. Ook het managen van je basis werkt prima door enkele knoppen te combineren.

Een kleine maar…

Toch is niet allemaal helemaal perfect op de console. De scrolsnelheid van de camera is namelijk traag, en soms is dat gewoon té traag. Begint een gevecht? Voordat jij echt goede keuzes hebt gemaakt, is het gevecht veelal al bezig. Wordt je kamp aangevallen? Op tijd alles redden kan soms nog best een pittige opgave zijn. Doordat micromanagement hierdoor niet heel goed uit te voeren is, komen met name de gevechten soms op puur geluk uit. Is dit game-brekend? Zeker niet, maar het laat wel zien dat RTS-spellen op een console toch net wat minder uitpakken dan op de PC.

Wow! Of toch niet zo…?

Wanneer je Ancestors Legacy opstart zul je aanvankelijk onder de indruk zijn van hoe de game eruit ziet. Dat komt doordat het spel standaard de camera hoog boven het slagveld heeft staan. En inderdaad, alles oogt dan fijn en scherp. Zaken veranderen helaas als je ver inzoomt. Vanaf dan maak je kennis met slechte textures, vechters met bar weinig detail én als kerst op de taart animaties die anno 2020 echt niet meer kunnen. Laten we wel eerlijk zijn: een RTS-game speel je veelal met de camera veraf, dus de matige kwaliteit bij het inzoomen moet niet té zwaar wegen. Verder valt er op audiovisueel gebied overigens niet veel te klagen. Het geluid is dik in orde en het stemacteerwerk is goed en overtuigend uitgevoerd.

Een ervaring voor in je eentje

Ancestors Legacy kent weliswaar een uitgebreide singleplayer mode, daar blijft het ook bij. Er is geen online gameplay aanwezig en ook lokale multiplayer ontbreekt. Jammer, want dit past juist goed bij een game als Ancestors Legacy. Wél is de story mode behoorlijk uitgebreid en daar zul je dan ook flink wat uurtjes mee bezig zijn. De verhalen worden hier overigens op een zeer leuke getekende manier aan elkaar gepraat! Ben je hier klaar mee? Dan kun je nog aan de slag met de Skirmish mode. Het blijft echter wél een speelervaring voor in je eentje.

Conclusie

Ancestors Legacy had zichzelf eerder al bewezen als een RTS-game die prima in elkaar zit, heerlijk speelt en fijn werkt. Gelukkig is dit voor een groot deel allemaal overeind gebleven bij de Switch-versie. Op visueel gebied merk je dat de game van dichtbij wel erg matig oogt al speel je de titel vooral van veraf. Op de trage scrollsnelheid van de camera na weet Ancestors Legacy al met al een goede RTS-ervaring neer te zetten op de Switch.

Eindcijfer: 7,8