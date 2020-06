Biped komt in juli naar de Switch

Ook komt er een online multiplayer-functie naar de game!

Afgelopen jaar berichtten wij jullie al dat Biped onder andere naar de Nintendo Switch zou komen. Ondertussen is de game wel al verschenen voor de PlayStation 4 en pc, maar een Switch-versie bleef uit. Vandaag heeft uitgever META Publishing via onderstaande aankondigingstrailer bekendgemaakt dat Biped op 2 juli naar de Nintendo Switch zal komen!

In Biped speel je als kleine robotjes Aku en Sila. De benen van één van de robotjes bestuur je met beide joysticks om op deze manier verschillende acties uit te voeren als lopen of een machine besturen. Het is aan jou de taak om samen te werken met een andere speler en om op deze manier de levels te halen.

Voorheen was het alleen mogelijk om samen te spelen via local multiplayer. Hier komt echter verandering in! De ontwikkelaar heeft namelijk laten weten dat er ook een online matchmaking naar het spel zal komen, waardoor je ook op afstand met anderen dit spel kunt spelen.