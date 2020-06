Speciale artwork voor Xenoblade vrijgegeven

Deze artwork is vrijgegeven om de tiende verjaardag van de Xenoblade-serie te vieren.

Vandaag is het alweer 10 jaar geleden dat Xenoblade Chronicles uitkwam voor de Wii in Japan. Een jaar later verscheen dit deel pas in Europa. Naast de Wii-versie, verscheen deze game vijf jaar later ook op de 3ds. Recent is deze game zelfs compleet opnieuw opgebouwd en uitgebracht als een Definitive Edition voor de Nintendo Switch.

Naast het eerste deel, zijn er ook nog twee andere delen in de Xenoblade-serie uitgekomen. Zo verscheen Xenoblade Chronicles X in 2015 voor de Wii U. Ook werd Xenoblade Chronicles 2 in 2017 uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Om te vieren dat de Xenoblade-serie alweer 10 jaar bestaat, heeft het Japanse Xenoblade-account een speciale artwork gedeeld. Deze artwork is hieronder te zien.