[Review] Rigid Force Redux

De Nintendo Switch is een nieuwe shooter rijker. Iets om vrolijk van te worden voor de fans van het genre?

Rigid Force Alpha is een horizontale side-scrolling shooter die sterke invloeden kent van klassieke titels als R-Type, Gradius en Project X. Dat klinkt voor retro-fans natuurlijk als muziek in de oren, zo ook voor mij. Inmiddels zijn er echter ook al flink wat van deze games op de Nintendo Switch verschenen en is er dus keuze genoeg. Weet Rigid Force Redux zich te onderscheiden tussen de concurrentie?

Weinig verhaal

Net als in sides-crolling shooters van vroeger, draait het in Rigid Force Redux niet bepaald om het verhaal, maar juist om de gameplay. Wanneer je de game opstart kun je aanvankelijk alleen beginnen met de mission mode. In totaal zijn er 6 missies die je kunt uitspelen. Voorafgaand aan elke missie hoor je kort waar je bent en wat er aan de hand is, maar daar blijft het ook wel bij. Binnen enkele seconden zit je al midden in de actie en zul je de tegemoetkomende vijanden een kopje kleiner moeten maken. De gameplay is eenvoudig maar puur: schieten, ontwijken en nog meer schieten.

Voor wie bij het lezen van 6 levels denkt dat dit weinig is, dat klopt. Overigens zit er wel voldoende variatie tussen de levels. In theorie kun je Rigid Force Redux echter wel binnen een paar uur uitspelen. Zij het niet dat de game alles behalve makkelijk is en je het spel in een sessie moet zien te halen. Dat is nog een flinke uitdaging en alleen oefening baart hierbij kunst. Pas als je veelvuldig de levels probeert te halen, merk je dat je na een tijdje steeds verder komt. Heb je de mission mode uiteindelijk uitgespeeld, dan kun je nog aan de slag om je scores te verbeteren. Rigid Force Redux biedt daardoor simpelweg niet al te veel content, en dat is jammer omdat de gameplay eigenlijk best wel lekker in elkaar zit.

Sterke gameplay

Zoals eerder gezegd is de gameplay in Rigid Force Redux erg simpel. Toch is dit vaak juist wat het beste uitpakt bij side-scrolling shooters. Naast je standaard wapen, kun je power-ups verzamelen om sterker te worden. Zo krijg je niet alleen sterkere wapens, ook helpen ‘mini ruimteschepen’ rondom je heen met het verslaan van de vele vijanden. Daarnaast is het zaak zoveel mogelijk groene bolletjes te verzamelen, om je power-meter vol te krijgen. Is die eenmaal vol, dan kun je een extra krachtig wapen tijdelijk gebruiken. Het is allemaal niets ‘nieuws’, maar de gameplay werkt prima. Daarnaast neem je in deze game je opgebouwde power-ups mee naar de volgende levels terwijl je veelal in vergelijkbare games bij het volgende level opnieuw moet upgraden. Wat mij betreft een dik pluspunt van Rigid Force.

Fijn is ook dat de besturing dik in orde is. Het veelvuldig af gaan zal dus nooit ‘oneerlijk’ voelen. Wél zit er een vervelende bug in de game. Wanneer je net tegelijkertijd een level haalt en je nog net geraakt wordt, mag je toch opnieuw beginnen ondanks dat de woorden ‘level complete’ al voorbij zijn gekomen. En juist bij de eindbazen, waarvan de gevechten knap lastig maar ook flink intens kunnen zijn, kan dit nog wel eens een dingetje zijn.

Audiovisueel

De game draait erg soepel op de Nintendo Switch, zelfs als er veel vijanden op het scherm komen. De achtergronden zijn daarnaast interessant om naar te kijken met voldoende variatie. Alles oogt daarnaast scherp en dat zorgt ervoor dat er op grafisch gebied weinig te klagen valt. Het geluid doet daarnaast zijn ding, maar is verder niet al te bijzonder. De game kent geen soundtrack die je lang zal bijblijven en de ingesproken intro’s voor elk level klinken niet erg inspirerend.

Conclusie

Rigid Force Redux is een zeer vermakelijke shooter met simpele doch sterke gameplay, al doet het weinig nieuws. Op visueel gebied valt er niets te klagen, maar het geluid weet iets minder indruk te maken. Ook biedt de game niet erg veel content en is het vooral de moeilijkheidsgraad die zorgt dat je nog wel eens flink wat uurtjes met de game zoet kan zijn.

Eindcijfer: 7,2