Nieuwe update My Hero One’s Justice 2 voegt Engelse stemoptie toe

Sub vs. dub

My Hero One’s Justice 2 is al een tijdje uit voor onder andere Nintendo Switch. De fighter-game gebaseerd op My Hero’s Academia is de opvolger van My Hero One’s Justice en volgt in grote lijnen het verhaal van de anime. Vooralsnog was de game enkel te spelen met de originele Japanse stemmencast, maar daar kwam vandaag verandering in. Onverwacht is een update verschenen die naast een aantal QOL-verbeteringen de Engelse stemmen toevoegt.

De volledige patch notes van update 1.05 zijn hieronder te lezen. Daarnaast kun je de nieuwe Engelse cast in actie zien in een half uur durende gameplayvideo.

Versie 1.05

Ondersteunende gegevens toegevoegd voor downloadbare personages;

Engelse stemoptie toegevoegd;

Aanpassing balancering;

Instelling voor gegevensanalyse toegevoegd aan het menu Opties;

Verbeterde spelstabiliteit.

Bron