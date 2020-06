Ary and the Secret of Seasons release vertraagd

De release van avonturenspel Ary and the Secret of Seasons moet helaas vertraagd worden naar september.

Ary and the Secret of Seasons is een adventuregame die origineel gepland stond voor eind juli. Er is een statement van publisher Modus naar buiten gebracht waarin gemeld wordt dat de release in juli helaas niet meer gaat lukken en dat de release van het spel vertraagd wordt naar september. Het coronavirus speelt een rol in de vertraging van het spel, maar ook andere dingen die niet in hun controle waren, volgens Modus.

”onze eerste prioriteit is om onze dev-teams en andere medewerkers veilig te houden tijdens deze COVID-19 crisis, daarom moeten wij spijtig genoeg melden dat Ary and the Secret of Seasons zal moeten worden vertraagd naar september. Maar maak je geen zorgen, we werken nog steeds keihard aan dit spel, en deze extra tijd zorgt ervoor dat jullie de kwaliteit krijgen die jullie verdienen” Aldus Modus. Het spel komt er nog steeds aan, maar alleen een beetje later. Nog even geduld dus!