WayForward ziet remake van originele Shantae wel zitten

De studio heeft interesse in het maken van een remake van het origineel.

Het is alweer flink wat jaren terug dat de originele Shantae op de Game Boy Color uitkwam. Het spel verscheen in 2002 en wist behoorlijk wat populariteit te winnen. Het zou zomaar kunnen dat we in de toekomst het eerste avontuur van deze paarse heldin opnieuw kunnen gaan beleven. Matt Bozon, een van de bedenkers van Shantae, heeft namelijk laten weten dat hij graag een remake zou maken van het origineel.

Dit liet hij aan Siliconera weten toen werd gevraagd of we ooit een remake van de de Game Boy Color-game gaan krijgen. Een bevestiging is er weliswaar nog niet, we hoeven het ook zeker niet uit te sluiten. Hoe het origineel er destijds uitzag, kun je hieronder bekijken. Zou jij het in een remake van het origineel ook graag de piraat Risky Boots weer flink lastig willen maken?