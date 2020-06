[Review] Borderlands – Game Of The Year Edition

Is dit spel op de Nintendo Switch net zo goed als een paar jaar geleden?

Het is al weer elf jaar geleden dat we kennis mochten maken met met het fenomeen Borderlands. Inmiddels zijn er drie delen van deze shooter uitgekomen (exclusief de DLC). In de Switch-versie van het eerste deel is naast het normale spel ook de uitgekomen DLC toegevoegd. Is dit spel nog steeds zo goed als een aantal jaar geleden? Wij hebben het spel voor jullie getest.

In Borderlands begin je op de planeet Pandora. Deze planeet is overspoeld door kolonisten die met hun schepen een plek hebben gezocht om daar een stad te creëren.

Personages

Bij het opstarten van het spel krijg je de keuze uit 4 personages, ook wel Vault Hunters genoemd. Deze hunters hebben allemaal hun eigen specialiteiten. Kies je bijvoorbeeld voor de sniper rifle van Mordecai met zijn vogel? Of de soldaat Roland met zijn automatische wapens, de hunter met zijn sniper en pistolen of toch voor Brick met zijn explosieve wapens en enorme vuisten? Met dit personage ga je opzoek naar de kluis die vol zou zitten met loot en rijkdom.

Nadat je Hunter is gekozen maak je kennis met CL4P-TP ( bekend als Claptrap). Deze robot geeft je een rondleiding door de eerste stad Fyrestone. Hier kan je gelijk wennen aan de besturing en de omgeving, wel zo handig. Ook maak je kennis met The New U-station. Hier kan je het uiterlijk van je Hunter veranderen naar diverse kleuren. Ook de naam en het gezicht kunnen aangepast worden.

Als je door de stad heen loopt kom je her en der wat mensen tegen. Deze geven je allemaal opdrachten waar je geld voor krijgt. Met dit geld kan je andere wapens kopen, ammunitie of health packages. De missies kunnen bestaan uit het ophalen van producten, het vermoorden van iemand of iets verzamelen. Nadat de missie voltooid is krijg je punten welke je personage sterker maken.

Wapens

In het spel vind je een diversiteit aan wapens. Bepaalde wapens zijn extra geschikt voor je personage. Naarmate je verder in het spel komt zul je andere wapens tegenkomen die je kan gebruiken. Helaas kan je maar twee wapens vasthouden en moet je vaak keuzes maken welke je meeneemt en welke je achterlaat. Dit is soms wel lastig omdat je niet weet wat je te wachten staat.

Graphics

Wat gelijk op valt in het spel zijn de graphics. Het spel heeft een unieke stijl. Het is met de hand getekend en doet denken aan een stripboek. De buitenranden zijn extra dik aangezet waardoor het een speciaal effect geeft. Tijdens het spelen had ik ook vaak het gevoel alsof ik door een stripboek liep in plaats van een normaal spel. Dit was in het begin even wennen maar het heeft heel erg goed uitgepakt.

Fyrestone

Geluid

Vanaf het moment dat ik het spel was begonnen, viel gelijk op hoeveel aandacht er is besteed aan de muziek en het geluid in het spel. De muziek brengt je helemaal in de sfeer van het spel en ook de schoten klinken levensecht. De muziek deed me denken aan een mix van rock en metal Hieronder een kort filmpje ter impressie.

DLC

Zoals eerder besproken krijg je bij dit spel ook alle beschikbare DLC. Dit pakket bestaat uit de volgende content:

The Zombie Island of Dr. Ned

Mad Moxxi’s Underdome Riot

The Secret Armory of General Knoxx

Claptrap’s New Robot Revolution

In deze DLC krijg je nieuwe uitdagingen waarbij je diverse trophies kan winnen. Bij sommige DLC kan je zelfs zorgen dat je speler meer dan 15 levels hoger wordt. Buiten het standaard verhaal kom je met deze kleine verhaaltjes meer te weten over de verschillende personages in het spel. Al met al krijg je dus flink wat content waar je een tijd zoet mee kan zijn. Daarnaast is het minstens zo leuk om de game via lokale of online multiplayer te spelen en zo de planeet Pandora te verkennen. Al met al kun je dus flink wat uren zoet zijn met de game

Conclusie

Borderlands is een spel met unieke graphics, heerlijke muziek die de spanning goed weet te onderbouwen en zeer uitgebreide gameplay. Vanaf het eerste moment dat de game aan stond werd ik er totaal in meegenomen, wilde ik maar door blijven spelen en alles ontdekken wat Pandora te bieden had.

Cijfer: 8.0