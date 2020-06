[Preview] The Almost Gone

Ontrafel de mysteries rond de dood van een jong meisje...

The Almost Gone is een puzzelspel waarin je op zoek gaat naar de waarheid. Wat is er met je gebeurd? Hoe is het gebeurd? Het verhaal is geschreven door Belgische schrijver Joost Vandecasteele, en heeft al een Award gewonnen voor best mobile game in België. Eerder was het spel al beschikbaar op pc en mobiel, nu komt het bloedstollende verhaal 25 juni ook naar de Nintendo Switch! Hier is alvast een preview van de eerste twee hoofdstukken.

Het verhaal

Je wordt wakker in een kamer, je eigen slaapkamer om precies te zijn, maar alles lijkt een beetje raar. Je kasten zijn leeg en alles lijkt wel nep. Door op alles te klikken en in de kamer rond te draaien, ontdek je aanwijzingen over wat je volgende stappen moeten zijn. Na een kleine puzzel ontdek je een briefje in het handschrift van je vader: ‘ Kom naar de boomhut, hier is het veilig.’

Je kan nu door een aantal kamers van het luis lopen, en in elke kamer zitten aanwijzingen over jouw leven. Wederom kom je daarachter door de kamer te draaien en op van alles te klikken. Echter is niet alles zo simpel, je komt een wereldbol tegen, met in plaats van de aarde, de sterrenbeelden erop en de sterrenbeelden kan je per twee tegelijk aanklikken. Het lijkt wel alsof er iets in de bol zit! Maar hoe krijg je hem open? Je komt erachter dat je vader je vaak meenam om de sterren te bekijken, dus je gaat opzoek naar hints om de bol te openen. Na een beetje gepuzzel kan je de bol openen en er komt een sleutel uit! Nu kan je door naar het volgende deel van het huis.

Hier wordt het verhaal wat duisterder, je ontdekt dingen over je ouders die ze graag verborgen willen houden. Nu kun je de bovenverdieping en de slaapkamer van je ouders ontdekken. Er zitten verschillende sloten op belangrijke aanwijzingen, die jij weer met jouw puzzelskills open moet zien te krijgen. Uiteindelijk ontsnap je uit het huis, en sta je ineens buiten. Het huis is compleet namaak van de buitenkant! Wat is dit? Waarom staat er een hondenhok in de tuin? Meer en meer schokkende feiten worden ontrafeld en je komt steeds dichterbij de waarheid…

Less is more

Het spel is heel simpel qua uiterlijk, maar toch aantrekkelijk. Het speelt fijn en de kleuren passen allemaal prachtig bij elkaar. Het enige wat je kan zien zijn de kamers waar je op dat moment bent, de rest van het beeld is een effen kleur. Dit helpt je om je goed te focussen op de kamers en de puzzels.

Sfeer

Veel muziek is er niet, maar de geluidseffecten passen goed bij de situaties. Het meeste van de tijd is er een laag zoemend geluid. Het voelt een beetje eng, wat volgens mij ook precies de bedoeling is van de schrijver. The Almost Gone is geen relaxt puzzelspel, het verhaal is heftig en de beelden en muziek passen perfect bij die sfeer.

Conclusie voor nu

Het spel is tot nu toe simpel en makkelijk te begrijpen, als je een beetje van puzzels houdt natuurlijk. Let wel op, het verhaal bevat heftige onderwerpen en het is niet bepaald een leuk point-and-click puzzelspel. Nog niet alles is hier besproken omdat dit slechts een preview is, maar ik heb veel zin om verder te spelen voor de review! Ben jij klaar om de duistere waarheid te ontrafelen? Ik in ieder geval wel!