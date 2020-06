[Review] BioShock: The Collection

In het eerste spel van de trilogie, BioShock Remastered, ontdek je de stad Rapture. Deze stad ligt onderwater en is ontstaan door een man genaamd Andrew Ryan die een nieuwe wereld voor zijn ogen had, een utopie waar geen buitenstaanders welkom zijn. Echter is er net een burgeroorlog gaande geweest, omdat Atlas het niet eens was met Ryan en tegen deze ideologie in is gegaan. Doordat je kennis maakt met de verloren radiofragmenten van Atlas, denkt Ryan dat je een spion voor Atlas bent. Hierdoor begint Ryan er alles aan te doen om je uit te schakelen.

Little Sisters oogsten voor meer kracht

Het meest typische aan BioShock zijn de ‘Big Daddies’ en ‘Little Sisters’, die regelmatig te vinden zijn. Monsters genaamd Splicers jagen op Little Sisters, omdat ze daar krachten van kunnen krijgen. Deze Little Sisters worden beschermd door Big Daddies. Wanneer deze zijn uitgeschakeld zijn de kleine zusjes te ‘oogsten’.

Wanneer je de monsters wilt kunnen verslaan, is het een noodzaak om zelf ook Little Sisters te oogsten en om jezelf te muteren zodat je bepaalde krachten bezit. Zo kan je ijs laten smelten door middel van jouw vuur-krachten. Ook kun je camera’s van de tegenstanders voor jou laten werken wanneer je de juiste kracht gebruikt.

Verschillende moeilijkheidsgraden

Wanneer je hem hebt uitgespeeld na gemiddeld 8 tot 12 uur, is het natuurlijk een uitdaging om hem op een zwaardere moeilijkheidsgraad te zetten waardoor de replay value stijgt. BioShock is te spelen op easy, normal, hard en survivor.

De spanning die los komt bij de remastered versie is nog steeds aanwezig, af en toe moeten nadenken hoe je nu verder moet, maar lekker kunnen knallen. Als je van actie, horror of shooters houdt is dit een spel voor jou!

Deelcijfer: 7,8