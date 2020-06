Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Met onder andere Summer in Mara en The Coma 2: Vicious Sisters.

Er zijn in de Nintendo eShop weer een hoop nieuwe bestandsgroottes te vinden. De grootste van deze week is Tower of Time en is 6,2GB groot. De kleinste van deze week is Pew Paw en is slechts 58MB. Je kunt de volledige lijst hieronder bekijken. Ga jij een van deze games halen? Laat het ons weten.

Tower of Time – 6,2GB

Summer in Mara – 2,0GB

House Flipper – 1,7GB

The Coma 2: Vicious Sisters – 778MB

Rogue Robots – 655MB

Truck and Logistics Simulator – 478MB

Evan’s Remains – 329MB

AntVentor – 311MB

The Forgotten Land – 246MB

Half Dead – 241MB

Polandball: Can Into Space – 205MB

Magazine Mogul – 192MB

Pew Paw – 58,0MB