NDcube ontwikkelaar achter 51 Worldwide Games

Feestbeesten aan het roer.

Afgelopen vrijdag is 51 Worldwide Games verschenen voor Nintendo Switch. Sinds de aankondiging van de game in maart is er gespeculeerd over de ontwikkelaar van de game, nu Nintendo dit niet bevestigde op hun site, de Nintendo eShop of de Nintendo Direct. Nu de game officieel is uitgekomen, maken de credits duidelijk wie deze nieuwe party-game tot leven heeft gebracht.

Het sleutelwoord is party-game, want zoals nu blijkt is NDcube de ontwikkelaar van 51 Worldwide Games. NDcube is een dochteronderneming van Nintendo en is sinds 2010 verantwoordelijk voor de Wii Party- en Mario Party-series. Hun laatste grote titel was Super Mario Party, die in 2018 voor Nintendo Switch verscheen. Veel ontwikkelaars hebben in dit nieuwe project dezelfde rol als toentertijd.

