Aankondiging Effie voor Nintendo Switch

Bekijk de trailer van dit 3D avontuur door een magische wereld

Inverge Studios heeft de aankondiging van Effie naar de Nintendo Switch naar buiten gebracht. Effie is een 3D platformer avonturenspel waarin je op zoek gaat naar je verloren jeugdigheid. Effie is al verkrijgbaar voor PC en PlayStation 4.



Ontdek een nieuwe fantasy wereld waarin je als een jonge man door magische plaatsen reist. Door te puzzelen en vechten in deze wereld kom je meer te weten over de hoofdrolspeler Galand, die door een vloek zijn jeugdige uiterlijk is verloren en er dus uit ziet als een oude man. Gelukkig hoeft Galand dit niet in zijn eentje te doen, met zijn schild verdedig hij zichzelf tegen magie, terwijl hij zelf steeds sterker probeert te worden.