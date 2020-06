Remnants of Naezith verschijnt op de Nintendo Switch

Ga als een speer en zorg dat Naeziths krachten niet worden misbruikt.

Remnants of Naezith is een platformer voor de spelle gamers onder ons, snelheid is namelijk een van de belangrijkste aspecten. Vlieg als een speer door de levels terwijl je jezelf met haken naar het volgende punt slingert en ontdek een verrassende verscheidenheid aan 2D omgevingen.

In dit supersnelle spel speel je als Kayra, die er uit ziet als een mens maar zijn ziel deelt met een bliksemdraak genaamd Naezith. Kayra heeft de taak om alle restanten van deze draak te verwoesten zodat de krachten niet gebruikt kunnen worden voor het kwaad.

In 2018 verscheen Remnants of Naezith op Steam, vanaf 12 juni 2020 is hij te downloaden in de Nintendo eShop voor €9,99.