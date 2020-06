[Release Radar] Uitgelichte releases week 24

leer hier meer over nieuwe spellen die tussen 8 en 14 juni zullen verschijnen.

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

1971 Project Helios

Verschijnt op: 9 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

1971 is een turn-based strategiespel waarbij militaire oorlogvoering afgewisseld wordt met gevechten die zich dichtbij afspelen. Wapens zijn schaars, de tegenstanders blijven zich aanmelden en daarnaast moet je ook de kou nog zien te overleven. Dit spel is gemaakt voor echte bikkels en vanaf dinsdag al verkrijgbaar in de eShop.

Ancestors Legacy

Verschijnt op: 11 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €34,99

Gevechten, strategie en de middeleeuwen komen samen in Ancestors Legacy. Bouw je basis en zorg dat jouw leger sterk genoeg is voor de gevechten op het slachtveld. Als bonus kan je meekijken door een filmische actiecamera waardoor je letterlijk met je neus boven op gevechten zit. Kies één van de vier naties om mee te spelen en verover de wereld!

House Flipper

Verschijnt op: 12 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Je kent ze wel, de tv-programma’s waarin stellen een oud huis kopen om op te knappen. Deze verkopen ze vervolgens door met een prachtige winst. In House Flipper kan je deze hobby zelf ervaren: koop een huis, maak hem schoon, verwijder muurtjes, zorg dat de elektriciteit het doet en maak het interieur zo aantrekkelijk dat potentiële kopers gelijk overstag gaan!