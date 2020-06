[Prijsvraag] Win een fysieke Little Inferno

Maak nu kans op een fysieke versie van Little Inferno, een game die gelimiteerd is tot 5000 exemplaren.

In samenwerking met onze vrienden van Super Rare Games mogen wij een exemplaar van Little Inferno weggeven. Little Inferno is een schattige game waar het hoofddoel is om dingen in brand te steken. Maak geweldige combo’s en los hierdoor puzzels op om zo het spel uit te spelen.

Het leuke aan Super Rare Games is dat bij elk fysiek exemplaar je ook wat extra’s krijgt. Zo bevat de verpakking ook nog drie ruilkaarten, een handleiding en een gethematiseerde sticker.

Wat moet je doen om kans te maken op deze mooie prijs? Reageer op dit bericht door antwoord te geven op de volgende vraag: Wat zou jij graag in brand willen steken? Meedoen kan tot en met 13 juni. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!





Mocht je hem niet winnen bij ons dan kun je hem samen met andere gelimiteerde spellen vinden op de website van Super Rare Games.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per privebericht verstuurd. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.