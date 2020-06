Infected Maze komt naar de Switch

Masatoko Games’ first-person shooter komt naar Nintendo's hybride console.

Vandaag is een Nintendo Switch-versie aangekondigd van Infected Maze. Deze game is een first-person zombie shooter welke zich afspeelt in een ziekenhuis in Japan. Als speler ga je een compleet willekeurig gegenereerd, doolhof-achtig ziekenhuis binnen om je zus te helpen. Zij heeft je immers een berichtje gestuurd waarin ze aangeeft in de kelder te zitten en jou om hulp vraagt. Het ziekenhuis zit echter vol met zombies…

Zoals aangegeven is de game een shooter en schakel je de hordes zombies uit met verschillende wapens. Ook zul je regelmatig moeten kiezen voor een meer tactische keuze door je te verstoppen. Ondanks dat een releasedatum nog niet bekend is, hebben we wel onderstaande trailer voor je.