[Review] XCOM 2: Collection

De populaire turn-based strategy game XCOM 2 is eindelijk speelbaar op de Switch. De vraag is echter hoe goed het spel op de hybride console is.

Voor het eerst brengt 2K de strategische XCOM-serie naar een Nintendo-platform. Dankzij Virtuos hun port is het scala aan strategische games op de Switch weer wat vergroot. Of dat ook in positieve zin is, lees je in deze review.

Welcome back commander

XCOM 2 speelt zich twintig jaar na de gebeurtenissen in Enemy Unknown af. Je hebt gefaald in het terugdringen van een alien-invasie en de aarde wordt nu geleid door een coalitie van mensen en het Advent alien-ras. Het leven is echter niet zo goed als het lijkt en het is aan de XCOM om een einde aan de coalitie te brengen.

In de twintig jaar tijd is de organisatie echter afgezwakt naar een kleine verzetsgroep. Vanuit de schaduw val je de Advent aan en help je andere verzetsgroepen. Je eerste missie van de game? Red de ‘commander’ uit de klauwen van de aliens.

Door en door strategisch

Het spel laat je constant strategisch nadenken. Zowel tijdens het uitvoeren van missies als daarbuiten. Alles wat je doet op de basis heeft namelijk direct invloed op hoe makkelijk de gevechten zullen zijn. Zo moet je afwegen waar je onderzoek naar laat doen, welke teamgenoten je een promotie geeft, hoe je het schip uitbreidt en meer. Wanneer je hier niet de goede keuzes maakt zullen de gevechten een stuk lastiger worden.

De missies zijn echter waar je brein echt aan de slag moet. In deze turn-based gevechten moet je aan enorm veel elementen denken om de bovenste hand te krijgen. Elke ronde krijg je per personage een beperkt aantal acties. Loop je een langer stuk, of kies je voor lopen en daarna schieten? Kies je ervoor om een granaat te gebruiken of verhoog je je verdediging? Het beste is echter om zo lang mogelijk verscholen te blijven, zo kun je namelijk de Advent troepen verrassen en enorm veel schade toebrengen.

Complete ervaring

Naast het basisspel bevat de collectie ook de ‘The War of the Chosen’ uitbreiding. In ‘The War of the Chosen’ worden niet alleen drie extra soorten vijanden geïntroduceerd, maar wordt ook het verhaal uitgebreid en worden drie nieuwe rebellen facties toegevoegd.

Elk onderdeel van de uitbreiding geeft de nodige uitdaging, maar wanneer je de uitdaging overwint, zul je rijkelijk beloont worden met nieuwe vaardigheden, wapens en bondgenoten. Met de uitbreiding ben je bovendien ongeveer net zo lang bezig als met het originele spel.

De XCOM 2: Collection bevat dus enorm veel content voor een redelijk schappelijke prijs. Je hebt voor een kleine vijftig euro een spel waar je minimaal zestig uur aan kwijt bent.

Niet perfect

XCOM 2 hoort in het rijtje van enorm ambitieuze ports thuis. Op andere platformen waren er al verschillende technische problemen aanwezig en het naar een minder krachtige console brengen is dan ook een lastige klus. Toch heeft Virtuos iets neergezet waar we niet ontevreden over moeten zijn.

Het grootste gedeelte van de tijd ziet het spel er redelijk goed uit. Niet geweldig, maar niets waar ik mij aan stoorde. Je ziet duidelijk elementen die een erg lage resolutie hebben en de framerate is ook niet altijd even stabiel, maar nogmaals niets wat de game hindert. Op de tv zijn de problemen wel wat duidelijker zichtbaar dan op de handheld. Het helpt ook wel dat in een game als deze de framerate en grafische aspecten niet het belangrijkste zijn.

Conclusie

De XCOM 2: Collection is niet perfect, maar de minpunten zijn klein. Wanneer je hier doorheen kunt kijken zul je een game hebben waar je erg lang mee zoet bent.

Cijfer: 7.6