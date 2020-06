Korting tot 80% in eShop met de Digital Days-sale

Het is de hoogste tijd voor nieuwe aanbiedingen in de eShop.

Op zoek naar een leuke game die nu lekker voordelig te krijgen is? Dan hebben we goed nieuws voor je. Nintendo heeft een nieuwe sale aangekondigd in de eShop, welke dit keer kortingen tot wel 80% biedt. Het gaat hierbij om de Digital Days-sale welke tot 14 juni dit jaar beschikbaar zal zijn. In totaal zijn er ruim 350 Nintendo Switch-titels in de aanbieding, grote kans dus dat hier iets voor jou bij zit.

Enkele grote titels die onder andere in de aanbieding zijn betreffen The Witcher 3: Wild Hunt, Spyro Reignited Trilogy, Diablo III en Two Point Hospital.