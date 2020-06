Death Come True verschijnt 25 juni

De nieuwe game van de maker van Danganronpa komt deze maand naar de Switch.

Death Come True heeft een releasedatum gekregen. Er werd al eerder bekend gemaakt dat het spel deze maand zal verschijnen op onder andere de Nintendo Switch. Vandaag weten we ook wanneer; vanaf 25 juni zal de game speelbaar zijn. Er is ook een nieuwe trailer uitgebracht welke je onderaan het bericht kan bekijken. De trailer is in het Japans, maar je kunt Engelse ondertiteling aanzetten.

Death Come True is een nieuw spel van Kazutaka Kodaka, bekend van de Danganronpa-games. In het spel kruip je in de huid van een jongeman genaamd Makoto Karaki (gespeeld door Kanata Hongō). Hij wordt wakker in een mysterieus hotel, maar hij is al zijn herinneringen kwijt. Aan jou de taak om er achter te komen wat er met hem aan de hand is!