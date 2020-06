Technische details van The Outer Worlds op Switch

Is de Switch-versie van dit intergalactisch avontuur een lust voor het oog?

Morgen verschijnt The Outer Worlds – na eerder door complicaties omtrent de coronacrisis uitgesteld te zijn – eindelijk op Nintendo Switch. Deze action-RPG van Obsidian Entertainment verscheen eind vorig jaar al voor andere consoles, maar vanaf morgen mogen Switch-bezitters aan de slag. De Switch-versie is niet ontwikkeld door Obsidian Entertainment, maar door Virtuos, bekend van de ports van Starlink: Battle for Atlas en Dark Souls voor Nintendo’s hybride console.

Digital Foundry heeft de game flink onder de loep genomen om te onderzoeken of eerder gemaakte claims over de framerate en resolutie kloppen. Volgens Virtuos zou de game docked op 1080p en in handheld op 720p draaien, elk met 30 frames per seconde. Dit lijkt ietwat overdreven te zijn. Volgens Digital Foundry heeft de game inderdaad een maximumresolutie van 1080p op de tv en 720p in handheld-modus, maar bereikt hij dit niet vaak. Gemiddeld is de resolutie 720p in docked-modus en zelfs 520p op het scherm van de Switch zelf. Dit kan zelfs dalen tot 384p op sommige momenten.

Verder heeft de game veel simpelere geometrie, missen bepaalde details zoals gras en stenen en hebben de textures een behoorlijke downgrade gekregen. Daarnaast is er veel pop-in, kan de game plots gaan laden tijdens gameplay en kunnen de framerate en algehele snelheid van de game dalen naarmate je langer speelt.

De volledige technische analyse van The Outer Worlds op Switch is hieronder te bekijken. De game verschijnt morgen in de winkels en Nintendo eShop.