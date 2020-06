[Review] Shantae and the Seven Sirens

Dans met Shantae weer door een nieuw avontuur!

Achttien jaar geleden verscheen het eerste Shantae-spel. Inmiddels is vandaag het vijfde spel – Shantae and the Seven Sirens – in de Nintendo eShop te vinden. Het vorige deel, Half-Genie Hero, bracht Shantae tot leven in HD, maar verving de metroidvania-achtige gameplay door een platformer. Met dit deel is de gameplay weer terug zoals die was; een grote, verbonden wereld waarbij je steeds nieuwe vaardigheden leert. Ben je benieuwd hoe WayForward deze Shantae-game heeft aangepakt? Je leest het hier in deze review!





U nadert de tropische bestemming: Paradise Island

Na vier avonturen gaat Shantae op een welverdiende vakantie. Samen met haar vrienden Sky en Bolo en haar geadopteerde oom vliegt ze naar een tropisch eiland. Op dit luxe eiland wordt een festival gegeven met vijf andere, nieuwe half-geesten, maar tijdens het optreden verdwijnen ze op mysterieuze wijze. Shantae blijft als enige over en het is aan haar de taak om het mysterie van het eiland te ontrafelen. Al snel krijgt Shantae te horen dat deze verdwijningen een link hebben met de zeven sirenen die onder het eiland zwemmen. Tijd om je nieuwe vrienden te redden!

De game keert weer terug naar zijn metroidvania-achtige gameplay, zoals Pirate’s Curse, en combineert dit met de visuals van Half-Genie Hero. In het spel verken je verschillende kerkers, waar je tijdens elke kerker een nieuwe transformaties leert. Deze vaardigheden zijn erg toegankelijk; met een simpele knop kun je gelijk transformeren naar het diertje dat je wil worden. Je eerste transformatie is bijvoorbeeld een salamander, waarmee je tegen muren kan klimmen en kan dashen. Later krijg je bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om door het water te zwemmen als een ander dier. De dans-functie keert ook weer terug. Deze gebruik je nu voor vier verschillende krachten, waaronder verborgen dingen zichtbaar maken en het gebruiken van elektriciteit. Je zult deze dingen nog wel eerst moeten vrijspelen.

Eén van de baasgevechten in Shantae and the Seven Sirens

Je kunt naast deze transformaties ook sterker worden. Tijdens je avontuur liggen er overal edelstenen. Soms laat een vijand deze achter, de andere keer liggen ze in potten. Deze edelstenen kun je in winkels omwisselen voor voorwerpen en upgrades. Zo zijn er drankjes te koop om je HP bij te vullen, maar ook upgrades om je haar sneller te schudden (je valt immers aan met je haar), of side-aanvallen welke magie gebruiken. Je kunt deze krachten wel snel sterk maken aangezien edelstenen in elk scherm te vinden zijn. Net zoals de voorgaande spellen is er ook in Seven Sirens de mogelijkheid om upgrades uit te zetten, zodat je van elke situatie een uitdaging kan maken.

Potje kaarten

Helemaal nieuw is het kaartensysteem. Vijanden kunnen ook kaarten laten vallen zodra ze verslagen zijn en deze geven je een speciale kracht. Per vijand verschilt je power-up; de ene biedt de mogelijkheid om sneller te dashen, de ander geeft korting in de winkel. Je kunt maximaal drie verschillende kaarten tegelijk gebruiken. Er zijn ook speciale kaarten welke je alleen kan krijgen door verzamelbare objecten te ruilen met dorpsbewoners. In Shantae and the Seven Sirens zijn namelijk veel voorwerpen te vinden. Sommige liggen verstopt welke je pas later kan krijgen zodra je de geschikte power-up hebt. Helaas worden deze plekken niet geregistreerd op de kaart en is er ook niet de mogelijkheid om dit zelf te markeren. Hierdoor moet je onnodig backtracken, gezien je niet alles gaat onthouden.

Audiovisueel

Het spel oogt prachtig op de Nintendo Switch. Ook bevat het spel voor het eerst geanimeerde video’s; de openingsvideo van Shantae and the Seven Sirens is gemaakt door Studio Trigger. In het avontuur zelf heb je ook prachtige video’s met stemacteerwerk, een zeer leuke toevoeging aan de kleurrijke game. De dialogen in het spel zijn ook weer een genot om te lezen. De lijnen van terugkerende personages zoals Risky Boots en Squid Baron zijn ook weer geweldig.

In totaal ben ik ongeveer 8,5 uur bezig geweest met het verhaal. De bazen in het spel zijn leuk bedacht en vooral de eindbaas is erg origineel. Zodra je het spel hebt uigespeeld, krijg je de mogelijkheid om het spel nog eens te spelen in New Game+, welke net wat moeilijker is. De muziek past ook erg goed bij het type spel. De deuntjes vliegen om je oren tijdens het spelen van dit spel.

Geweldige animaties!

Conclusie

Shantae and the Seven Sirens is misschien wel mijn favoriete Shantae-game geworden. Het verhaal is leuk, de humor is geweldig en het spel heeft weer de metroidvania-gameplay. Het kaartensysteem is een prima toevoeging en biedt een nieuwe strategie aan. Een metroidvania is een metroidvania niet wanneer je bij bepaalde gebieden later moet terugkomen voor de extraatjes. Helaas biedt de game dus geen manier aan om dit te markeren, waardoor je onnodig moet backtracken. Je zult daarentegen wel backtracken in een erg kleurrijke en swingende wereld. Shantae and the Seven Sirens is dé aanrader voor Shantae- en metroidvania-liefhebbers!

Cijfer: 9,0