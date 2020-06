Tijdreis-platformer YesterMorrow aangekondigd voor Nintendo Switch

Tijdreis-spel en platformer YesterMorrow komt binnenkort naar de Switch!

Blowfish Studios en Bitmap Galaxy hebben aangekondigd dat YesterMorrow naar verschillende platformen komt, waaronder de Nintendo Switch! Wanneer precies is nog niet bekend, maar het belooft een interessant spel te worden.

In YesterMorrow speel je als een meisje, die door haar verleden reist in een poging om haar familie te redden. Haar wereld is vernietigd en haar familie is gekidnapt. De wereld is nu altijd donker en Yui, de hoofdpersoon, reist door vier eilanden heen (bos, woestijn, ijs en klokeiland). Door te tijdreizen los je in het spel puzzels op en overkom je obstakels, en wat is er gebeurd met de zon? Kan dit ooit opgelost worden?

Benieuwd naar YesterMorrow? Bekijk hier de aankondigingstrailer!