Pokémon Sword & Shield Isle of Armor komt 17 juni

Isle of Armor kent niet alleen nieuwe Pokémon en nieuwe gebieden, maar ook zullen er nieuwe functies te gebruiken zijn in het gebied. De volgende onderdelen zullen nieuw zijn.

Zoals eerder bekend zullen er nieuwe Gigantamax Pokémon en nieuwe Galar Pokémon in de DLC zitten. Zo waren Gigantamax van de originele starters onthuld en werd bekend dat er een Galarian Slowbro zijn opwachting zou maken. Hier is vandaag meer informatie van vrijgegeven.

In de herfst verschijnt The Crown Tundra. In deze uitbreiding zal jij door een inwoner, Peony, benoemd worden tot de leider van een verkenningsteam. Aan jou is het de taak om gebieden te verkennen. Tijdens je verkenning ontdek je ook verschillende Legendarische Pokémon die nog niet eerder ontdekt waren. Niet alleen Galar vormen van Zapdos, Articuno en Moltres, maar ook twee nieuwe Regi Pokémon.

Nieuwe Pokémon (vormen)

De nieuwe Regi Pokémon heten Regieleki en Regidrago en hebben respectievelijk de Electric en Dragon types. Ook deze Pokémon hebben hun eigen speciale aanval ontvangen.

Voor Regieleki is dit Thunder Cage. Deze aanval zorgt niet alleen voor schade, maar ook kunnen Pokémon voor vier of vijf beurten niet ontsnappen of wisselen. Regidrago heeft Dragon Energy als speciale aanval. Hiermee verandert de Pokémon in het hoofd van een draak en vuurt een krachtige straal uit zijn mond. Hoe meer HP Regidrago nog heeft, des te meer schade die toebrengt.

Zoals de allereerste trailer al toonde krijgen onze geliefde vogels een nieuwe variant welke uniek is voor de Galar regio. Niet alleen hebben ze nieuwe types gekregen, maar ook heeft elke vogel een speciale aanval.

Galarian Articuno (Psychic/Flying) heeft als karakteristieke aanval Freezing Gaze en deze vuurt psychische kracht uit beide ogen en zorgt bovendien voor een kans op verlamming.

Galarian Zapdos (Fighting/Flying) heeft Thunderous Kick al iconische aanval gekregen. Deze trap brengt schade toe, maar verlaagt ook de Defense-statistieken

Galarian Moltres (Dark/Flying) heeft Fiery Wrath als karakteristieke aanval. Met deze aanval wordt de woede van de Pokémon omgezet in een vurige aura waarmee Moltres aanvalt. Als neveneffect kan een vijandige Pokémon terugtrekken.

Nieuwe functies

Naast de nieuwe Pokémon bevat ook The Crown Tundra uitbreiding weer nieuwe gameplay elementen. Zoals het Dynamax-avontuur en het Galar Sterrentoernooi.

Met het Dynamax-avontuur vorm zul je een team vormen van vier trainers waarbij je schuilplaatsen van Pokémon in gaat om te kijken of er een Dynamax Pokémon te vinden is. Wanneer je er één vindt kun je de strijd aangaan in een Max Raid Battle waarna je bij winst een poging kunt wagen de Pokémon te vangen.

Tot slot is het Galar Sterrentoernooi onthuld. Dit toernooi wordt gehouden in de plaats Wyndon en hierin zullen trainers de strijd aan gaan met verschillende bekenden uit de Galar-regio.