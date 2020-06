Gigantamax Festival van start in Pokémon Sword & Shield

Kom nieuwe Gigantamax Pokémon tegen in deze twee Pokémon-spellen!

Vandaag is het Gigantamax Festival van start gegaan in Pokémon Sword en Shield. Dit evenement zal duren tot dinsdag 30 juni 01:59. Tijdens het Gigantamax Festival kun je weer verschillende Gigantamax Pokémon vinden, en misschien wel vangen, in de Max Raid battles. In beide spellen kun je in ieder geval een Gigantamax Snorlax tegenkomen. Verder zijn de Pokémon die je kunt treffen in beide versies van het spel verschillend. Hieronder een overzichtje welke Gigantamax Pokémon jij verder kunt vangen in jouw versie:

Pokémon Sword:

Gengar, Kingler, Lapras, Garbodor, Corviknight, Appletun, Amped Form Toxtricity, Centiskorch, Grimmsnarl, Alcremie, Duraludon

Pokémon Shield:

Charizard, Butterfree, Machamp, Orbeetle, Drednaw, Coalossal, Flapple, Sandaconda, Low Key Form Toxtricity, Hatterene, Copperajah