[Review] Liberated

Ooit al eens in een stripboek willen spelen? Het kan in Liberated.

Liberated is een avontuurlijk schietspel ontwikkeld door Atomic Wolf en L.inc. In het spel zul je vier verschillende stripboeken lezen. Het zijn echter niet zomaar stripboeken, je kunt de actie zelf ervaren. De meeste plaatjes zijn leeswerk, maar er zijn ook genoeg plaatjes waar je speelt. Hoe gaat dat allemaal in zijn werking? Je leest het in deze review.

Revolutie

In Liberated kruip je in de huid van Barry Edwards, een jonge, getalenteerde hacker. Hij is op de vlucht voor de corrupte overheid. De overheid heeft namelijk een systeem waarmee ze iedere burger kunnen traceren en beoordelen. Bij het vluchten komt Barry terecht bij een groep mensen die vecht tegen deze corruptie. Zij vormen samen de beweging ‘Liberated’. Deze groep bestaat uit onder andere een voormalige politieagent, een tweeling en een mol. Ik ga in deze review niet te veel verklappen over het verhaal, omdat het natuurlijk veel leuker is om zonder voorkennis het spel te spelen.

Zoals ik al zei bestaat het spel uit lees-momenten en actie-momenten. Tijdens het lezen kan het zijn dat het plaatje wat beweegt, bijvoorbeeld wanneer iemand aan het rennen is. Er wordt ook gebruik gemaakt van geluidseffecten, welke erg goed werken. Je zit zo helemaal in het verhaal. Zodra je de actie-momenten hebt, zit je echt in het verhaal. Je speelt het spel dan als een soort 2D-platformer, hoewel de wereld wel 3D is. Schieten, vluchten, springen, zwemmen, Liberated biedt het allemaal. De geluidseffecten worden hier nog duidelijker. Ik had bijvoorbeeld een scene waar ik moest vluchen door het bos en in de achtergrond hoor je honden blaffen, politiesirenes en een mysterieuze toon. De sfeer wordt goed neergezet in Liberated.

Lezen of spelen

Heb jij liever gewoon een verhaal dat je op je gemak wil lezen? Geen nood! De game bevat namelijk twee verschillende modi: reader en player. In de reader-modus zijn de uitdagingen een stuk makkelijker dan in de player-modus. Je kunt dus zelf kiezen hoe je het spel wil ervaren, met veel of juist weinig uitdagingen. Ook hebben de makers van dit spel nagedacht over de handheld-modus. Je kunt in de opties namelijk kiezen tussen normale en grote tekstballonnen. Het is zeker aan te raden om de grote tekstballonnen te gebruiken in handheld.

In het spel krijg je ook regelmatig keuzes voorgeschoteld. Bijvoorbeeld: de politie komt je halen; probeer je te vluchten of laat je het gebeuren. Zo ook op welke toon je tegen iemand praat. Je slaat hiermee soms een aantal panelen over, welke je later opnieuw kan laten invullen. Het invullen kost af en toe veel tijd. Vooral als je van de linkerbladzijde naar de rechter gaat. Dit is erg jammer; het duurt net te lang waardoor je even uit het verhaal wordt gehaald.

Audiovisueel

Het spel oogt erg grimmig op de Nintendo Switch en dat past natuurlijk goed bij het type spel. De lees-plaatjes zijn in 2D, maar de actie-plaatjes in een unieke 3D-setting. In zowel handheld en op de televisie komt de game goed tot zijn recht, mede dankzij de aanpasbare tekstballongrootte. De muziek en geluidseffecten zijn goed gedaan. De sfeer zit er goed in.

Conclusie

Liberated vertelt een gaaf verhaal. Je krijgt een stripboek voorgeschoteld met zo nu en dan gameplay. De laadtijden tussen plaatjes duren soms helaas te lang. Wel weten de muziek en geluidseffecten het spel nog spannender te maken. De unieke artstyle samen met het verhaal en gameplay zorgen voor een indrukwekkend totaalplaatje.

Cijfer: 7,8