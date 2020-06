[Review] 51 Worldwide Games

Nooit meer niets te spelen.

Hoe geavanceerd games ook worden, soms gaat er niets boven een ouderwets bord- of kaartspel. Schaken, poker, of zelfs vier-op-een-rij zijn klassiekers die iedereen wel eens gespeeld heeft. Wereldwijd hebben alle culturen hun eigen spellen; sommigen zijn overal bekend, anderen zijn meer niche. Mancala, shogi en carrom zijn enkele voorbeelden. Nintendo heeft gepoogd 51 – officieel 52 – van deze spellen samen te voegen tot één pakket: 51 Worldwide Games. Is deze spelcollectie je geld waard, of verdwijnt deze snel op zolder?

Multiculturele spellendoos

Bij het starten van 51 Worldwide Games word je direct overladen door het enorme aanbod aan spellen. Dat is behoorlijk overweldigend in het begin, want je hoeft geen van de games vrij te spelen. Gelukkig biedt de game de mogelijkheid snel wat aanbevolen games te proberen via de Guide Globe. Op deze digitale wereldbol zullen zo nu en dan Game Guides verschijnen. Deze gidsen hebben elk een collectie van een paar spelletjes om te proberen. Denk hierbij aan een set bekende kaartspellen, games uit Japan of spellen die perfect zijn om samen te spelen. Je bent niet verplicht de spellen via deze globe te spelen, maar voor beginnende spelers is dit de perfecte plaats om te starten.







Ik begon mijn eigen spellenreis met mancala, een Afrikaans spel waarbij je knikkers moet verplaatsen over een bord, met als doel zoveel mogelijk knikkers in je eigen opslagvakje te krijgen. Voordat je aan de slag gaat, wordt de game ingeleid door een kort filmpje waarbij de basisregels uitgelegd worden. Deze filmpjes zijn vaak behoorlijk humoristisch en maken het makkelijk snel te beginnen. Als je alle regels graag wil weten voor je begint, kun je de uitgebreide uitleg nalezen in het spelmenu. Sommige games die over het algemeen als ingewikkeld worden beschouwd, zoals schaken, shogi en riichi majong, hebben daarnaast een aantal interactieve oefenwedstrijden.

Als je eenmaal begint met spelen, merk je snel dat elke game met veel oog voor detail is uitgewerkt. Alles loopt op een ontzettend soepele 60 frames per seconde en de materialen en kleuren van de verschillende spelstukken spatten van het scherm af; en dan zijn we nog niet eens toegekomen aan de gameplay zelf. Elk spel speelt precies zoals je zou verwachten. Bij sommige games kun je bepaalde regels veranderen om het spel naar jouw voorkeur aan te passen. De kaartgames geven je uiteindelijk zelfs de mogelijkheid om met Mario-kaarten te spelen, wat een erg leuke toevoeging is. Toch gaat de game hier naar mijn mening niet ver genoeg mee en was het misschien leuk geweest als meer games de optie hadden het uiterlijk op een of andere manier te veranderen.

Een stijl voor iedereen

51 Worldwide Games biedt veel verschillende mogelijkheden om de games te spelen. Zo kun je alleen, lokaal samen of online de game spelen. In singleplayer neem je het op tegen computergestuurde tegenstanders. Deze zijn in eerste instantie behoorlijk makkelijk, maar naarmate je beter wordt, speel je nieuwe moeilijkheidsniveaus vrij. Wie Dark Souls moeilijk vindt, heeft het nog niet opgenomen tegen een pro-schaker. Het leukste is echter de multiplayer. Bijna alle games zijn met twee spelers te spelen en een aantal ondersteunen ook tot wel vier spelers. Dit zijn er echter wel beduidend minder dan als je met z’n tweetjes speelt, waardoor mijn speelsessies met meer dan twee personen behoorlijk beperkt zijn gebleven.

Veel games zijn tevens niet te spelen als je op één Switch speelt. Bij een aantal kaartspellen en Domino is het namelijk niet de bedoeling dat je tegenstanders in je kaarten kunnen kijken. Vanaf de release is het echter mogelijk een gratis applicatie te downloaden voor de game waardoor iedereen op zijn eigen scherm kan spelen, zonder de game te hoeven kopen. Dit is ideaal, omdat een aantal van de leukste kaartspellen anders niet te spelen zijn.

Daarnaast is het ook mogelijk online samen te spelen. Nu er zo veel games zijn, moet je een drietal hiervan kiezen die je graag wil doen, zodat het koppelen sneller gaat. Daarnaast kun je ook spelers die zelf op zoek zijn naar tegenstanders joinen om meteen aan de slag te gaan.







Naast het aantal tegenstanders is ook de manier van spelen aan te passen. Zo kunnen twee spelers de meeste games in handheld-modus via het touchscreen spelen, waarbij alles ook een bovenaanzicht krijgt. Hoewel het spelen op de tv wat overzichtelijker is, geeft deze tabletop manier van spelen toch een wat authentieker gevoel. Niet alle games ondersteunen helaas deze manier van spelen. Naast de touch-besturing hebben een aantal games ook motion-controls. Bowlen, darten en vissen zijn voorbeelden van games die met de bewegingsbesturing van de Joy-Con tot leven komen. De besturing van darts en bowlen was verrassend precies; van het richten tot de snelheid waarmee je een bowlingbal of dartpijl gooit.

Allemaal juweeltjes?

De algehele collectie van 51 Worldwide Games is indrukwekkend. Dat betekent echter niet dat het allemaal even grote hits zijn. Een aantal games zoals Tapuyaki, War en Pigtail draaien puur om geluk en geven in de context van de algehele ervaring weinig reden om vaak opnieuw te spelen. Een aantal van de Toy-games zijn ook niet echt indrukwekkend. Voetbal is bijvoorbeeld behoorlijk chaotisch en boxen is erg snel voorbij. Deze games dunnen de collectie dan ietwat uit. Daarnaast is de muziek niet overal even geslaagd. Sommige spellen hebben gezellige thematische klanken voor het spel, andere hebben enkel een saaie, herhalende beat.







Dat wil niet zeggen dat het algehele plaatje opeens teleurstellend is. De andere games die erin zitten zijn klassiekers waar iedereen wel een aantal oude en nieuwe favorieten uit kan halen. Ik heb zelf jaren nooit de regels van Hanafuda begrepen, maar door 51 Worldwide Games is dit nu een van mijn favoriete kaartspellen.

Conclusie

51 Worldwide Games is ondanks enkele missers een indrukwekkende collectie aan wereldwijde gezelschapsspellen. Bordspellen, kaartspellen en diverse andere titels maken dit tot een collectie met veel variatie in gameplay. Alles ziet er strak uit, de games worden goed uitgelegd en er zijn ontzettend veel manieren om de games alleen, samen of online te spelen. Ben jij een spelletjesfanaat en op zoek naar een grote collectie op zakformaat? Dan is 51 Worldwide Games het ideale pakket voor jou.

Eindcijfer: 7,9