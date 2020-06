Nieuwe beelden Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu

Helaas is er nog niks bekend over een Europese release.

Eind vorig jaar berichtten wij jullie al dat er een nieuwe Yo-Kai Watch-game aankomt. Toen was er echter alleen nog bekend dat deze game gebaseerd zal zijn op de anime Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Encounter with N. Nu is er echter meer informatie verschenen!

Allereerst zal de game in Japan de naam Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu krijgen. Daarnaast zijn er nieuwe beelden gepubliceerd, waaruit blijkt dat jij een eerstejaars student zult zijn aan de Yo-Kai Academy. De nieuwe beelden kun je in onderstaande video zien.

Ook is bekend gemaakt dat de game zal verschijnen voor de Nintendo Switch en PlayStation 4. Op dit moment is het spel alleen aangekondigd voor Japan. Daar zal deze game komende zomer verschijnen. Helaas is er over een Westerse release nog niks bekend.